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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يشبه المكرونة الرافيولي.. وكالة ناسا تنشر الصور الأولى لقمر زحل.. شاهد

يشبه المعكرونة الرافيولي..
يشبه المعكرونة الرافيولي.. وكالة ناسا تنشر صورًا لقمر زحل

شاركت وكالة ناسا الفضائية صورًا لم تعرض من قبل على حسابها على إنستجرام لقمر زحل وسألت متابعيها البالغ عددهم 96.2 مليون عن اعتقادهم أنه شبيه بماذا قائلة " رافيولي، أم بيروجي، أم إمبانادا" ماذا ترى؟

المعكرونة الرافيولي

وتقصد ناسا هنا سؤال متابعيها عن أن هذا القمر يشبه طبق الرافيولي الإيطالي، أم عجينة بيروجي، أم طبق إمبانادا الأمريكي؟ ورد متابعيها على هذا التساؤل مؤكدين أن هذا القمر يشبه المكرونة الرافيولي.

مكرونة الرافيولي الإيطالية
عجينة بيروجي
إمبانادا الأمريكية

وحسب صحيفة نيويورك بوست، تم التقاط هذه الصور من المركبة الفضائية كاسيني لتظهر القمر الفريد بمستوى جديد من التفاصيل.

الزلابيا

ووفقًا لوكالة ناسا، إن التلال التي تقع حول خط الاستواء (لبان) لها خصائص تشبه خصائص القمر أطلس وهو قمر آخر يدور حول كوكب زحل، وتأخذ هذه التلال شكل (الزلابيا). موضحة أن قمر الرافيولي يدور حول كوكب زحل بين الفجوات الموجودة في حلقاته، كما أنه يدور على ارتفاع 83000 ميل كل 13.8 ساعة تقريبًا.

العمالقة اليونانيين الرومان

وقالت الوكالة عبر المنشور الخاص بها أنه "على الرغم من أن معظم أقمار زحل سُميت في الأصل على اسم العمالقة اليونانيين الرومان، إلا أن الأقمار الجديدة سميت بأسماء مختلفة."

وحسب موقع Space.com، يمتلك كوكب زحل 145 قمر معترف بهم من قبل الاتحاد الفلكي الدولي حاليًا، وتم العثور على 62 منها خلال هذا العام. 

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