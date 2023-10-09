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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق كبيرة في قطاع غزة عقب ضربات الاحتلال الإسرائيلي علي شركة الاتصالات الفلسطينية.

ودمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مقر شركة الاتصالات الفلسطينية وذلك في قصف غاشم لحي الرمال وسط مدينة غزة. 

يأتي ذلك في ظل سلسلة عنيفة من الغارات الوحشية المتواصلة التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة مخلّفة عددًا كبير من الشهداء والجرحى، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية.

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ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، مع ارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين في بيوتهم، وتدميره لعدد من الأبراج السكنية والمقرّات الحكومية وسيارات الإسعاف.

قطاع غزة انقطاع الإنترنت الاحتلال الاسرائيلي

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