بسبب استفزازات الاحتلال.. حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل

قال مصدر رفيع المستوى في حكومة الاحتلال، اليوم الإثنين، إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المصدر، إن “حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل بدفع من إيران”.

ولم تحدد حكومة الاحتلال المدة التي ستستغرقها الاشتباكات، لكن المصدر الرفيع يقول إنها ستستمر لعدة أيام، وربما عدة أسابيع، وربما أطول من ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني، إن أحد أعضائه قتل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح حزب الله اللبناني، أنه “سيرد على القصف الذي تعرضت له المنطقة وفقا لقواعد الردع التي فرضها”.

وتشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة وصفها الإعلام المحلي في فلسطين بـ"الهيستيرية"، على قطاع غزة، حيث زعم جيش الاحتلال أن منطقة الفرقان التي استهدفها بعشرات الغارات "تعمل كمركز لمنظمة حماس في قطاع غزة، والتي انطلقت منها العديد من العمليات ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال اليومين الماضيين".