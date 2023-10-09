إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق سكان غزة المحاصرين.. شاهد

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام الشديد من حماس على عملية طوفان الأقصى، معترفا بذلك بموافقته على ارتكاب إبادة جماعية.

انقاض وإبادة .. اعتراف نتنياهو

وهدد نتنياهو بتحويل غزة - التي تضم أيضًا حوالي مليوني فلسطيني بريء - إلى "أنقاض"، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

استهجنت الصحيفة دعاوي نتنياهو للقضاء على الفلسطينيين.

وتريد إسرائيل عمل أكبر قدر من الضغط على قطاع غزة بعد انطلاق الهجوم الأخير، الذي شكل مفاجأة كبيرة لتل أبيب بعد سقوط مئات القتلى وسيطرة المقاتلين الفلسطينيين على مقرات شرطية وعسكرية في مستوطنات غلاف غزة، وفي الإطار تم إغلاق المعابر ووقف إمدادات الكهرباء والمياه للقطاع.



عقاب جماعي

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بعد يومين من شن حركة حماس هجوما مباغتا من القطاع، وقال جالانت إن الحصار الجديد سيكون تاما "لا كهرباء. لا ماء. لا وقود".

وجاء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي عقب جلسة تقييم في قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش بمنطقة بئر السبع، وقال في بيان: "كل شيء سيكون مغلقا".

قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الاثنين، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة.

وأضاف الوزير في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي، قد نقلت أن مجلس الوزراء الأمني المصغر قرر عقب اجتماعه في وقت مبكر، الأحد، وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس وأسفر عن سقوط مئات القتلى.

كما اتخذ المجلس قرارا بتدمير قدرات حركة حماس العسكرية والحكومية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القول إن القرارات تهدف إلى "تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحركتي حماس والجهاد"

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين

الفلسطينيين "الأونروا" من أن قدرتها على خدمة نحو 75 ألف نازح في القطاع لجأوا إلى مدارسها سقفها أيام، في حال لم تفتح إسرائيل المعابر إلى القطاع.



اعتبر محللون ومراقبون أنه قد وقع الفلسطينيون ضحايا للإبادة الجماعية على النحو المحدد في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 منذ تأسيس كيان إسرائيل، وفق ما ذكر موقع كاونتر كارنتس.

وذكر مختصون أن قائمة مذابح الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصهاينة بحق الفلسطينيين طويلة جدًا.