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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرقم صادم.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إرتفاع حصيلة الإصابات جراء هجوم المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصي”.

وقالت الصحة الإسرائيلية: “2616 مصابا جراء منهم 157 في حالة خطيرة و259 في حالة متوسطة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المسؤول المعين حديثًا لمتابعة موقف الأسري للإسرائيليين، جال هيرش، إن تل أبيب تخلق صورة كاملة للموقف ونعمل بكامل طاقتنا لإنشاء نظام فعال.

ويبدو أن هذا البيان جاء ردًا على شكاوى عديدة مفادها أن الحكومة تخلت عن المفقودين أو الأسري، دون تقديم أي مساعدة أو معلومات.

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وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، قال هيرش، “أمامنا مهام ثقيلة، وأنا معكم في الحملة لإعادة جميع المفقودين والأسري إلى إسرائيل”.

الصحة الإسرائيلية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى إسرائيل

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