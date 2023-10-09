الكشف عن أنواع أسلحة طلبتها إسرائيل من أمريكا

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة استلام صواريخ جو-أرض وقنابل موجهة وصواريخ اعتراضية للقبة الحديدية.

وأوضحت “بوليتيكو”، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس نقل ذخائر لإسرائيل بقيمة نحو 100 مليون دولار من الاحتياطي العسكري الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط.

كما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة، مشيرًا إلى "قطع إمدادات الكهرباء والطعام والوقود"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في حين دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، تحسباً للصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأعلن وزير البنية التحتية في إسرائيل، إسرائيل كاتس، الاثنين، قطع إمدادات المياه إلى قطاع غزة على الفور، مضيفاً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "ما كان في الماضي، لن يكون في المستقبل".