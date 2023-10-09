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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف هيستيري وإبادة جماعية.. إسرائيل تشن هجوما غير مسبوق على قطاع غزة|شاهد

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

تشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة وصفها الإعلام المحلي في فلسطين بـ"الهيستيرية"، على قطاع غزة، حيث زعم جيش الاحتلال أن منطقة الفرقان التي استهدفها بعشرات الغارات "تعمل كمركز لمنظمة حماس في قطاع غزة، والتي انطلقت منها العديد من العمليات ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال اليومين الماضيين".

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن الطائرات الإسرائيلية قصفت المباني السكنية دون إشعار مسبق لساكنيها، وقصفت مبنى وزارات الأوقاف والمواصلات والعدل، مشيرًا إلى انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة عقب قصف الطائرات الحربية شركة الاتصالات.

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قصف الاحتلال

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مستشفى بيت حانون، الوحيد في المدينة، عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، وتضررت أجزاء واسعة منه. كما تضرر قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

ومنذ قليل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة على موقع "إكس" إن إسرائيل "بدأت الحرب للتو وسوف ننتصر".

وفي تصريح أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف وزير دفاع الكيان الصهيوني، يوآف جالانت، الفلسطينيين بـ"الحيوانات البشرية"، قائلاً إن جيش الاحتلال سيفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، وسيتم وقف إمدادات الغذاء والغاز والطاقة هناك.

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