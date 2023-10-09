وسائل إعلام: غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة

عرضت فضائية " القاهرة الإخبارية " لقطات حية ترصد حدوث انفجارات ضخمة في مناطق متفرقة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل .

أوضحت اللقطات حدوث غارات جوية عنيفة في غزة .

وأفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في نبأ عاجل منذ قليل، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مبنى وزارة الأوقاف الفلسطينية في غرب مدينة غزة.

من جانب آخر، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن طيران الاحتلال يشن في الوقت الراهن غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة وعلى المباني السكنية هناك دون إشعار ساكنيها، مشيرًا إلى أن الطيران قصف مبنى شركة الاتصالات الرئيسية بالقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مستشفى بيت حانون، الوحيد في المدينة، من الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، وتضررت أجزاء واسعة منه، كما تضرر قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي جراء القصف.