بطلب من فلسطين.. اجتماع طارئ لجامعة الدول لعربية

قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه تقرر عقد اجتماع لمجلس الجامعة في دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بعد غد الأربعاء، بناء على طلب من فلسطين.

وأضاف العكلوك، في تصريح لـلوكالة الرسمية، أن الاجتماع سيبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وقال السفير العكلوك، إن الرئيس محمود عباس يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال اتصالات مع زعماء العالم هدفه وقف العدوان على شعبنا.

وأدان العكلوك المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي طالت مئات الأسر والعائلات التي أبيدت أعداد منها بالكامل أو بشكل جزئي، وكذلك التدمير الوحشي المتواصل للمنازل والمؤسسات، الذي خلّف الآلاف من الشهداء والمصابين والأعداد في تزايد مستمر، وأدى أيضا إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من منازلهم.