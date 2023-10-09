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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقصف مبنى وزارة الأوقاف الفلسطينية في غزة | فيديو

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في نبأ عاجل منذ قليل، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مبنى وزارة الأوقاف الفلسطينية في غرب مدينة غزة.

من جانب آخر، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن طيران الاحتلال يشن في الوقت الراهن غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة وعلى المباني السكنية هناك دون إشعار ساكنيها، مشيرًا إلى أن الطيران قصف مبنى شركة الاتصالات الرئيسية بالقطاع.

وقالت إذاعة الأقصى نقلاً عن مراسلها إن القصف أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص و8 إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مستشفى بيت حانون، الوحيد في المدينة، من الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، وتضررت أجزاء واسعة منه، كما تضرر قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مستشفيات قطاع غزة، بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في القطاع ارتفع إلى 560 ضحية، وإصابة 2900 آخرين، وذلك حتى ظهر الاثنين.

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