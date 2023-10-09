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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قنصل عام فلسطين بالإسكندرية: الكيان الإسرائيلي دفع الأوضاع للتأزم والمنطقة لعدم الاستقرار

السفير رأفت بدران
السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية

أكد القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية السفير رافت بدران ، أن ما فعله الكيان الصهيوني من سلب الشعب الفلسطيني لأرضة وقتل الأبرياء العزل والأطفال وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء للمستوطنات، هو الذي دفع الأوضاع للتأزم والمنطقة لعدم الاستقرار.

 

وقال " بدران " في تصريحات صحفية، إن إسرائيل كيان تقوده عصابة يمينية فاشية لا تبحث عن السلام ولا تستمع للغه العقل والاستقرار وتدفع المنطقة كلها للفوضي ودوامة وظروف صعبة .

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وأوضح أن المقاومة الفلسطينية لم تنقطع منذ بدء النكبة وستستمر طالما ظل الاحتلال الصهيوني سالبا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

وأكد أن عملية " طوفان الأقصى" أحدثت زلزالا داخل إسرائيل وسببت ضربة موجعه له ، وكشفت بانه كيان أوهن واضعف مما يدعيه وتصوره بعض الأقلام، ولولا الدعم الأمريكي والغربي الأعمى والازدواجي المعايير لهذا الكيان لظهرت حقيقته الزائفة.

 

ودعا " بدران " المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والدول العربية للضغط علي إسرائيل، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والإفراخ عن الأسرى الفلسطينيين وتحكيم لغة العقل والمصالح إذا أرادت سلاما، حتي لا تحدث فوضي كبيرة في المنطقة سيدفع فيها الجميع الثمن.

 

وأكد أن أبناء الشعب الفلسطيني  متمسكين بثقافتهم وتراثهم ومحافظين علي أرضهم ومضحين بأرواحهم وبكل ماهو غال ونفيس حتي يستعيدوا حقوقهم المشروعة والعيش في أمن وسلام.

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