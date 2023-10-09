مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

قال المسؤول المعين حديثًا لمتابعة موقف الأسري للإسرائيليين، جال هيرش، اليوم الإثنين، إن تل أبيب تخلق صورة كاملة للموقف ونعمل بكامل طاقتنا لإنشاء نظام فعال.

ويبدو أن هذا البيان جاء ردًا على شكاوى عديدة مفادها أن الحكومة تخلت عن المفقودين أو الأسري، دون تقديم أي مساعدة أو معلومات.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، قال هيرش، “أمامنا مهام ثقيلة، وأنا معكم في الحملة لإعادة جميع المفقودين والأسري إلى إسرائيل”.

بعد يومين من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل، وانطلاق عملية طوفان الأقصى، والذي أدى إلى نقل عدد كبير للغاية من أسرى الاحتلال إلى قطاع غزة، فضلا عن مفقودين لم يتم تحديد مكان وجودهم بعد.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد عين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العميد الجنرال غال هيرش (احتياط)، مسئولا عن قضية الأسرى والمفقودين في عملية طوفان الأقصى، اليوم الأحد، على أن تخضع كافة الوزارات الحكومية لتعليمات “هيرش” في هذا الشأن، وذلك بعد حديث المسئولين في تل أبيب عن وجود أكثر من 100 أسير.

وقال نتياهو: “العميد (احتياط) هيرش، الذي خدم كقائد لتشكيل الجليل في حرب لبنان الثانية، سيكون مسئولاً عن قضية العديد من المفقودين والمختطفين”.