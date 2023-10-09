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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي.. قرار عاجل في لبنان بتعليق الدراسة

لبنان
لبنان

أفاد  التلفزيون اللبناني، اليوم الإثنين، بأن وزير التربية والتعليم اللبناني، أمر بتعليق الدراسة غدا بجميع مدارس جنوب البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مروحيات تابعة له بدأت في شن غارات جوية في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق قذائف مدفعية من لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "مروحيات حربية لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".

وقال أدرعي في بيان له: "الجيش الإسرائيلي قتل عددًا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ويواصل الجيش عمليات التمشيط في المنطقة، كما تشن المروحيات حاليًا غارات في المنطقة".

بدوره، أصدر الجيش اللبناني، بيانًا عاجلاً كشف فيه تفاصيل القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد ردًا على قصف بالمدفعية استهدف الأراضي المحتلة.

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وقال الجيش اللبناني في بيانه: "يتعرض خراج بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي. وتدعو قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".

لبنان وزير التربية والتعليم اللبناني تعليق الدراسة

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