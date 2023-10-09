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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف غاشم.. إسرائيل تدمّر مقر شركة الاتصالات في مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقر شركة الاتصالات الفلسطينية وذلك في قصف غاشم لحي الرمال وسط مدينة غزة. 

يأتي ذلك في ظل سلسلة عنيفة من الغارات الوحشية المتواصلة التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة مخلّفة عددًا كبير من الشهداء والجرحى، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية.

 

ويتواصل العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، مع ارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين في بيوتهم، وتدميره لعدد من الأبراج السكنية والمقرّات الحكومية وسيارات الإسعاف.

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