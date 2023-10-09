بريطانيا تعترف بوجود عدد كبير من مزدوجي الجنسية يخدمون في جيش الاحتلال

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الاثنين إنه "من غير الممكن إعطاء أرقام للبريطانيين في هجوم حماس على الاحتلال بسبب وجود "عدد كبير" من المواطنين البريطانيين الإسرائيليين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الامريكية.

وذكر كليفرلي للصحفيين أن " هناك عددا كبيرا من المواطنين البريطانيين الإسرائيليين المزدوجي الجنسية، والعديد منهم اتخذوا موطنهم الدائم في إسرائيل، والعديد منهم يخدمون مع قوات الدفاع الإسرائيلية".

وكأمريكا تدعم بريطانيا اسرائيل ولا تعتبر حماس منظمة مقاومة مع منظمات أخرى في فلسطين المحتلة.

وتقوم دولة الاحتلال بعدوان وحرب ابادة على غزة المحاصرة من قبل الاحتلال.

وقطع الاحتلال الإسرائيلي المياه تماما الآن عن غزة.

