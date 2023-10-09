سيبقى صداه لأجيال قادمة.. نتنياهو يتوعد بحسم المعركة مع حماس

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن تل أبيب تعمل علي الانتقال لهجوم مكثف ضد حماس لم يسبق أن قمنا به سابقا.

وأضاف نتنياهو: “سنحسم المعركة مع حماس.. خطوتنا الأولى كانت السيطرة علي غلاف غزة وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليا وهي الهجوم المكثف على غزة”.

نتنياهو يهدد حزب الله

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “كثفنا وجودنا على الحدود الشمالية لمواجهة أي تدخل من حزب الله”.

وأكد نتنياهو، أنه “غير صحيح أن مصر أبلغتنا مسبقا عن عملية حماس”.

ولفت نتنياهو إلي أن “الانقسام الداخلي في إسرائيل انتهى”.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “ما سنفعله بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة”.

كما دعا نتنياهو، قادة المعارضة من أجل تشكيل حكومة طوارئ.