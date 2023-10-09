نتنياهو يبلغ بايدن أن إسرائيل تعتزم اجتياح قطاع غزة بالكامل

أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي بينهما أمس، الأحد، بأن جيش الاحتلال مضطر إلى دخول قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من 48 ساعة من أكبر هجوم يتعرض له الكيان الصهيوني.

ومنذ قليل، قال نتنياهو، في كلمته مع قادة المناطق الجنوبية إن إسرائيل "ستحرك كل حجر لمساعدتكم جميعا.. أطلب منكم الوقوف بثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة، مشيرًا إلى "قطع إمدادات الكهرباء والطعام والوقود"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في حين دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، تحسباً للصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأعلن وزير البنية التحتية في إسرائيل، إسرائيل كاتس، الاثنين، قطع إمدادات المياه إلى قطاع غزة على الفور، مضيفاً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "ما كان في الماضي، لن يكون في المستقبل".

في السياق ذاته ، قال وزير الطاقة إسرائيل كاتس، إنه أمر شركة "ميكوروت" بقطع إمدادات المياه عن السلطة الفلسطينية في قطاع غزة على الفور، مشيراً إلى أن القرار "لن يتغير حتى نهاية الحرب".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف تل أبيب والقدس برشقة صاروخية "رداً على قصف البيوت المدنية"، مشيرة إلى إطلاق 120 صاروخاً على أسدود وعسقلان، ولفتت تقارير إسرائيلية إلى أن الرشقات الصاروخية أحدثت إصابات في عدة مدن إسرائيلية.

وأذاعت قناة 24 الإسرائيلية، لقطات مصورة تظهر تصاعد الدخان بالقرب من مبنى الركاب رقم 3 الذي يستقبل الرحلات الدولية في مطار "بن جوريون".