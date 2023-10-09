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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن قصف مستوطنات غلاف غزة بـ80 صاروخا

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الإثنين، إطلاق 80 صاروخا دفعة واحدة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأوضحت كتائب القسام، أنها قصفت مستوطنة سديروت في جنوب إسرائيل بـ 90 صاروخا.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صافرات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات جنوب إسرائيل بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وابلا كبيرا من الصواريخ.

وتشمل المستوطنات المستهدفة عسقلان وياد مردخاي ونتيف هعسارة ومناطق أخرى شمال القطاع مباشرة.

وأفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات كيسوفيم وسديروت وكفار عزة.

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ولم تكشف الصحيفة العبرية، أي تفاصيل فورية عن التأثيرات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ينفذ غارات جوية “واسعة النطاق” ضد عدد كبير من مواقع حماس في أنحاء قطاع غزة.

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