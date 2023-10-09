وابل من صواريخ المقاومة.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيل

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الإثنين، بدوي صافرات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات جنوب إسرائيل بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وابلا كبيرا من الصواريخ.

وتشمل المستوطنات المستهدفة عسقلان وياد مردخاي ونتيف هعسارة ومناطق أخرى شمال القطاع مباشرة.

وأفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات كيسوفيم وسديروت وكفار عزة.

ولم تكشف الصحيفة العبرية، أي تفاصيل فورية عن التأثيرات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ينفذ غارات جوية “واسعة النطاق” ضد عدد كبير من مواقع حماس في أنحاء قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الضربات قريبا.