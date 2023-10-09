إطلاق قذائف صاروخية من لبنان تجاه إسرائيل .. تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل له منذ قليل، عن إطلاق قذيفتين من لبنان باتجاه إسرائيل وسقوط إحداهما في الأراضي اللبنانية دون وقوع إصابات من الجانب الإسرائيلي.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له: "الجيش الإسرائيلي قتل عددًا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ويواصل الجيش عمليات التمشيط في المنطقة، كما تشن المروحيات حاليًا غارات في المنطقة".

من جانب آخر، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن مسؤول في حزب الله اللبناني نفي تنفيذ أي عملية داخل الكيان الصهيوني.

ووقع قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ما أسفر عن مصرع متسللين اثنين من لبنان.