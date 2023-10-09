جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات واسعة النطاق على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه ينفذ غارات جوية “واسعة النطاق” ضد عدد كبير من مواقع حماس في أنحاء قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الضربات قريبا.

وفي وقت سابق، نفي مسؤول سياسي إسرائيلي، وجود مفاوضات بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، لإطلاق سراح النساء والأطفال الأسرى في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات بوساطة قطرية.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية، خلال الساعات الماضية، أن حركة حماس تقدمت بعرض لقطر للإفراج عن النساء والأطفال الأسرى في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 36 أسيرة فلسطينية يقبعن في السجون الإسرائيلية.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية أنها تحتجز أكثر 100 أسير إسرائيلي، و30 آخرين لدى حركة الجهاد الإسلامي.