حزب الله ينفي تنفيذ أي عملية تسلل داخل إسرائيل

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مسؤول في حزب الله اللبناني نفيه تنفيذ أي عملية داخل الكيان الصهيوني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تسلل عدد من العناصر الى داخل الكيان من جهة الأراضي اللبنانية حيث تنتشر قوات الجيش في المنطقة.

وقالت قناة 14 الإسرائيلية إن عددا من العناصر تسللوا من الحدود اللبنانية، وقوات كبيرة من الجيش تهرع للمكان.

وطلب من المستوطنين في منطقة الجليل على الحدود مع لبنان التزام المنازل خشية تسلل من لبنان للمنطقة.

ووقع قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ما أسفر عن مصرع متسللين اثنين من لبنان