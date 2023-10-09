بعد مطالبات سلطة الاحتلال.. إخلاء مكتب قناة القاهرة الإخبارية في غزة

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إخلاء مكتبها في قطاع غزة، بعد مُطالبات من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وسماع دوي انفجارات في محيط المبنى وصفارات الإنذار.

وذكرت القناة في نبأ عاجل، أنّ صفارات إنذار تدوي في محيط مكتب "القاهرة الإخبارية" وناشدت مراسليها بتوخي الحذر.

وحملّت القناة سلطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة أطقم العمل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكدت انقطاع الاتصال بأطقم العمل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الثالث تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

وشهدت الدقائق الأولى من بدء العملية إطلاق خمسة آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية، شملت القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، كما تسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة ونفذوا حرب شوارع ضد جنود الاحتلال.