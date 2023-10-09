عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

576 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية 

العدوان على غزة
العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم "الاثنين" عن حصيلة الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الصحة الفلسطينية إن إجمالي الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال، (٥٧٦ شهيداً في الضفة الغربية وقطاع غزة).

وأوضحت الوزارة الفلسطينية أن عدد شهداء قطاع غزة بلغ ٥٦٠ شهيداً، ونحو ٢٩٠٠ مصاب، بينما استشهد 16 شخصا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال.

وأشارت إلى استشهاد شخصين في رام الله، وأربعة في القدس بينهم طفلان، وشهيدان في أريحا، وطفل شهيج في قلقيلية، وخمسة شهداء في الخليل: ٥ شهداء، واثنين في نابلس.

ولفتت إلى أن حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية تجاوز ٨٠ إصابة مصابا بجروح مختلفة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين إن قصف الاحتلال الإسرائيلي تسبب في خروج مستشفى بيت حانون عن الخدمة.

وأضافت وزارة الصحة في بيان لها، أن المستشفى هو الوحيد في المدينة، وخرج عن الخدمة جراء الاستهداف المتكرر في محيط المستشفى مما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم إضافة الى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف  خدماته.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم الاثنين وقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين.

ويأتي ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

وتبذل مصر جهودا كبيرة للتهدئة بين الجانبين ووقف التصعيد المتبادل، وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت مصر الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

حصيلة العدوان الإسرائيلي غزة الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الصحة الفلسطينية عدوان الاحتلال الشهداء الاتحاد الأوروبي مستشفى بيت حانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

ترشيحاتنا

يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: مصر بلدنا جميعا وعلينا المحافظة عليها

وزير السياحة والآثار يفتتح مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي ..غدا

لو عندك مشاكل في واي فاي الـ iPhone.. اتبع هذه الخطوات

تحول مفاجيء.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نتنياهو يبلغ بايدن أن إسرائيل تعتزم اجتياح قطاع غزة بالكامل

حماس تكشف عن استهداف أقوى أسلحة الجو الإسرائيلية وصورة لحشد عبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. صور آثارت الجدل لـ بيلا حديد

نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ