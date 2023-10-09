نتنياهو لـ بايدن: لن نتفاوض مع حماس بشأن الأسرى

أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا ينوي التفاوض مع حماس بشأن الأسرى.

وحسب الموقع العبري، أكد نتنياهو، لـ بايدن أنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان عاجل له منذ قليل، إن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط.

ومنذ قليل، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة، مشيرًا إلى "قطع إمدادات الكهرباء والطعام والوقود"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في حين دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، تحسباً للصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية في غزة.