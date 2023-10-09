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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة للاستقالة.. كيف أصبح نتنياهو عبئا على إسرائيل؟

صدى البلد

حمل الكاتب البريطاني، سيمون تيسدال، في مقال له نشرته الجارديان، بنيامين نتنياهو مسؤولية الصراع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين ووصوله إلى هذا المستوى المدمر. 

أكد مقال الجارديان أن بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن التوترات والانقسامات المتصاعدة. وأشار إلي أن نتنياهو فشل فشلا ذريعا، وأنه يتحمل مسؤولية العدد غير المسبوق من الضحايا.

طالب الكاتب البريطاني، سيمون تيسدال، نتنياهو أذا كانت لديه أي نزاهة أو حس بالمسؤولية، بأن يقدم استقالته على الفور.

أسرد الكاتب البريطاني، الدور الحاسم الذي لعبه بنيامين نتنياهو في الأزمة الحالية، وتاريخه الحافل بالخوف والمواجهة، وتداعيات قيادته على كل من إسرائيل والمنطقة ككل. 

يناقش أيضًا الحاجة الملحة لتغيير القيادة والمشاركة الدولية لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

قال الكاتب أن مسيرة نتنياهو السياسية اتسمت بسياسات أدت إلى تفاقم التوترات في المنطقة. وكان رد فعله على الأعمال الأخيرة للمقاومة هو الوعد بمزيد من العنف والتصعيد. وهذا النهج ليس عقلانيا ولا إنسانيا ولا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

يدرك العديد من الإسرائيليين العواقب السلبية المترتبة على زعامة نتنياهو. وهم يدركون أن سياسات حكومته، مثل الضم ونزع الملكية، تجاهلت وجود الفلسطينيين وحقوقهم، مما جعل انفجار الغضب الفلسطيني أمرًا لا مفر منه. 

قد يحاول نتنياهو إلقاء اللوم على المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، لكن رئيس الوزراء في نهاية المطاف هو الذي يتحمل المسؤولية عن الأمن.

تجري مباحثات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة هذه الأزمة. ويرى البعض أن تغيير القيادة في مثل هذه اللحظة من شأنه أن يشير إلى الضعف، ولكن ضم نتنياهو سيكون ضاراً وفقا لما ناقشه الكاتب في مقاله. لقد أصبح عبئا على إسرائيل وإحراجا لحلفائها.

نتنياهو الإسرائيليين والفلسطينيين سيمون تيسدال

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