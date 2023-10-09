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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غاز سام.. خطة إسرائيل لمنع تسلل أفراد المقاومة وتنفيذ عمليات.. فيديو

غزة
غزة

أكد أشرف أبو الهول، الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن نتنياهو مستمر على ارتكاب مجازر غير مسبوقة، مع الاستفزاز الديني التي يقوم بها الاحتلال من خلال قصف المساجد.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أرقى أحياء فلسطين يتم تدميره، مع حرمان غزة من الماء والوقود والمعونات.

 

وأشار أبو الهول إلى أن هناك مفاوضات بين نتنياهو و المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين، منوها أن إسرائيل استغلت الصور والفيديوهات التي عرضت بشأن طوفان غزة.

 

وتابع: إسرائيل نفت دخول الفلسطينيين عبر الطائرات الشراعية وإنما هي فيديوهات مفبركة، معلقا: أخشى تلميح نتنياهو إلى أنه حينما ينتهي من فلسطين سيتجه إلى حزب الله ومواصلة الاعتداءات.

 

واستكمل: إسرائيل تتجه لتدمير الأنفاق بالغاز السام وردمها لمنع تسلل عناصر المقاومة وتنفيذ أي عمليات أخرى داخل العمق الإسرائيلي، مختتما: مخازن الأسلحة الأمريكية ستفتح لإسرائيل في تدمير غزة، على غرار ما حدث في حرب 1973.

إسرائيل الاحتلال الإعلامية عزة مصطفى أشرف أبو الهول الفلسطين الشأن الفلسطيني

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