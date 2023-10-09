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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تتحول لجحيم.. إسرائيل تدمر مقر وزارات العدل والمالية والمواصلات بالقطاع| فيديو

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام محلية بفلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي دمرت مقرات وزارات العدل والمالية والمواصلات في قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن طيران الاحتلال يشن في الوقت الراهن غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة وعلى المباني السكنية هناك دون إشعار ساكنيها، مشيرًا إلى انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة عقب قصف الطائرات الحربية شركة الاتصالات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مستشفى بيت حانون، الوحيد في المدينة، عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، وتضررت أجزاء واسعة منه. كما تضرر قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مستشفيات قطاع غزة، بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في القطاع ارتفع إلى 560 شهيدا، وإصابة 2900 آخرين، وذلك حتى ظهر اليوم الاثنين.

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