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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناسا تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر

صدى البلد

أكدت الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء “ناسا”، أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم يوم 11 أكتوبر، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وأشارت ناسا، في بيان لها، إلى أن المصادر الموثوقة في ناسا، هي المصدر الوحيد فقط للحصول على المعلومات.

وبالبحث عن حقيقة المقطع المتداول والذي أثار الذعر بين المواطنين، تبين أنه يعود لعام 2018، أي منذ 5 سنوات، وأن الحديث في هذا الشأن لم يكن سوى مجرد شائعة حينها، عادت إلى النور مجددا بعد انتشار المقطع المصور من جديد، وتداوله عبر التراسل على تطبيق واتس اب يزعم بانقطاع الإنترنت يوم 11 أكتوبر الجاري.

ولم يكن المقطع المصور منذ 5 سنوات، هو الدليل الوحيد على أن انقطاع الإنترنت عن العالم مجرد شائعة؛ بل كان لبيان وكالة ناسا الأمريكية، موقفا حاسما في هذا الشأن؛ بعدما كشفت أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات بشأن أزمات قد تواجه خدمة الإنترنت حول العالم.

وسادت مخاوف حول العالم؛ بعد انتشار الشائعة، والتي أصبحت حديث الساعة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين أبدوا قلقهم من فكرة انقطاع الإنترنت بعد انتشار الأمر بشكل موسع وسريع خلال الساعات الأخيرة.

الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء ناسا انقطاع الإنترنت

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