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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشبة مهملة تحمى من السرطان والأمراض المزمنة

السرطان
السرطان

يعد الزعتر من الأعشاب المفيدة في علاج عدد كبير من الامراض والحماية منها في نفس الوقت يكسب الاطعمة مذاقا شهيا

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ووفقا لما جاء في موقع stylecraze كانت إحدى الدراسات البرتغالية قد كشفت أن الزعتر قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان القولون.

 يمكن أن تعزى هذه الخصائص إلى مكوناته – والتي تشمل بعضها حمض الأوليانوليك i  ، وحمض الأورسوليك i ، واللوتين، وبيتا سيتوستيرو

كما كان لعشبة الزعتر تأثير مفيد على سرطان الثدي وكان لها في الأبحاث آثار إيجابية على علاج سرطان الثدي عن طريق زيادة موت الخلايا السرطانية.

أحد المكونات الرئيسية الأخرى لزيت الزعتر الأساسي الذي يساعد على الوقاية من السرطان هو الكارفاكرول، حيث وجدت إحدى الدراسات أن الكارفاكرول يمكن أن يمنع تكاثر وهجرة خطوط الخلايا السرطانية.

يُظهر المركب تأثيرات علاجية تجاه العلاج والوقاية المحتملة من السرطان، وخاصة سرطان القولون

يعالج الالتهابات
أظهرت الدراسات أن زيت الزعتر يمكن أن يثبط COX-2، وهو إنزيم التهابي يؤدي إلى العديد من الأمراض الالتهابية  مثل الروماتيزم والنقرس .
 

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