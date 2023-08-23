خبيرة تغذية: لا دليل علمي أو دراسة تثبت أن الأشواجندا لها أي فائدة

‏قالت الدكتورة لمياء هارون أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن عشبة الاشواجندا لا يوجد دليل علمي كافي أو دراسة أثبتت أن الاشواجندا لها أي فائدة من الفوائد التي يتداولها هو الناس.

‏وتابعت ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية "أية جمال الدين"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن نبات الأشواجندا كان يستخدم لعلاج الكثير من الأمراض و تقليل الإجهاد والتوتر وتحسين الحالة البدنية والذهنية و تأخير الشيخوخة ولكن الدراسات غير كافية إطلاقا لوجود دليل علمي قوي للاستناد عليه، والدراسات معظمها أجريت في المعامل على حيوانات للتجارب لكن لا نعرف تأثيره على جسم الإنسان.