بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة الطحينة بمذاق لا يقاوم

كفتة الطحينة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة عمل كفتة الطحينة فيما يلي….

مقادير كفتة الطحينة

● نصف كيلو لحمة مفرومة

● بطاطس مكعبات مقلية

● فلفل رومي مفروم

● بصل شرائح

● ثوم شرائح

● 2 قرن فلفل أحمر حار سليم صغيرين

● بقدونس

للصوص

● طحينة

● زبادي

● معلقة دقيق

● ليمون

● خل

● كمون

● ملح

● فلفل

● زيت

طريقة تحضير كفتة الطحينة

في طاسة على النار يوضع زيت ثم توضع كرات اللحمة المفرومة وتقلب ثم تضاف شرائح ثوم، ملح، فلفل، فلفل حار، بصل، فلفل رومي، بطاطس مكعبات وتشوح المكونات جيدا.

لعمل الصوص :

في بولة يوضع كمون، ملح، فلفل، دقيق، خل، زبادي، عصير ليمون، طحينة، ماء دافئ وتقلب المكونات للحصول على صوص المطلوب.

يضاف الصوص السابق على طاسة الكفتة وتقلب المكونات.

تترك قليلاً على النار ثم توضع في طبق التقديم ثم تقدم.