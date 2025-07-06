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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب يوميا

عصير القصب
عصير القصب
ريهام قدري

عصير القصب من المشروبات الطبيعية الشائعة، خصوصًا في فصل الصيف، وله فوائد عديدة، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الأضرار. إليك ما يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب:

 الفوائد الصحية لعصير القصب:

يرطّب الجسم ويحارب الجفاف:

يحتوي على نسبة عالية من الماء والسكريات الطبيعية، مما يجعله مشروبًا منعشًا في الحر الشديد.

يعزز الطاقة فورًا:

مصدر طبيعي للجلوكوز والفركتوز، مما يمنح الجسم طاقة سريعة دون اللجوء إلى مشروبات الطاقة الصناعية.

يدعم صحة الكلى:

يُقال إنه يساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية ويزيد من إدرار البول.

مفيد للكبد:

يُستخدم أحيانًا كمشروب مساعد في حالات اليرقان لأنه يساعد في تنظيف الكبد.

يعزز الهضم:

يحتوي على ألياف طبيعية تساعد في تسهيل حركة الأمعاء ومكافحة الإمساك.

يحسن مناعة الجسم:

غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات، والتي تحارب الجذور الحرة.

 أضرار ومحاذير تناول عصير القصب بكثرة:

رفع مستويات السكر في الدم:

غير مناسب لمرضى السكري، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية.

يزيد من السعرات الحرارية:

قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكثرة دون حساب.

احتمالية تلوث العصير:

إذا لم يُحضّر بطريقة صحية، قد يحتوي على بكتيريا أو ملوثات تؤثر على الجهاز الهضمي.

يؤثر على الأسنان:

السكريات العالية قد تزيد من فرص تسوس الأسنان عند تناوله كثيرًا دون غسل الفم afterward.

 نصائح عند تناول عصير القصب:

اختَر مكانًا نظيفًا ومضمونًا لتحضير العصير.
لا تُضف له سكرًا إضافيًا.
يُفضّل تناوله طازجًا.
لمرضى السكر أو من يتبعون حمية غذائية، يُنصح باستشارة الطبيب أولاً.

عصير القصب القصب الفوائد الصحية لعصير القصب

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