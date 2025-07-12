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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منى الشاذلي توجه رسالة لعدد من الفنانين العالميين بعد واقعة مها الصغير

مها الصغير
مها الصغير
عبد الخالق صلاح

قالت الإعلامية منى الشاذلي، أنه عقب مشكلة مها الصغير، صفحة البرنامج نشرت الصورة في نفس يوم الحلقة منسوبة لصاحبتها الحقيقية هي الفنانة الدنماركية ليسا لوك نيلسون، وهو ما يمثل حقها الأدبي.

وأضافت خلال برنامجها «معكم» عبر شاشة «on»،  أن البرنامج نشر أيضًا اللوحات الأخرى للفنانين الآخرين وتحديدًا الفنانة الألمانية والفنان الفرنسي، في قناعة وواجب وضرورة مهنية.

ونوهت بأن البرنامج أرسل رسائل تفصيلية وتواصل مع هؤلاء الفنانين،مؤكدة أن الرسائل في مجملها تناولت شرحًا لكل ما جرى في الحلقة وتحضيراتها.

وأوضحت أن البرنامج حرص على توضيح الصورة للفنانة الدنماركية فيما يخص عدم التواصل معها، وقالت إن وسط آلاف الرسائل التي ترد إلى البرنامج وصلت رسالة ليسا وقد «تاهت بينها»، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن البرنامج اعتذر عن هذا الأمر، وأن فريق البرنامج لم يرَ هذه الرسالة، مشيرة إلى أن التواصل كان متبادلًا مع الفنانين، حيث أكدت الفنانة الدنماركية أن جزءًا من عملهم كفنانين هو تعزيز التسامح، في حين ردت الفنانة الألمانية بالقول: «لا ألوم عليكم فقد كنتم تؤدون عملكم»,

ونوهت بأن رسائل البرنامج وصلت للفنان الفرنسي كذلك، مؤكدة توجيه الدعوة لهم لحضور البرنامج، وقالت إن البرنامج لم ينشر هذه التفاصيل على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ما يشغلهم هو أن يرى الجمهور واجبًا مهنيًّا وهو ما تحقق من خلال نشر الصورة مباشرة فور معرفة صاحبها الحقيقي.

وأثير جدل كبير في الفترة الماضية، بعد مقابلة مها الصغير مع منى الشاذلي وعرضها لوحة فنية، ظهرت بعدها فنانة دنماركية لتعلن أن اللوحة ملك لها، قبل أن تعتذر الصغير عن الواقعة.

الإعلامية منى الشاذلي مها الصغير الفنانة الدنماركية ليسا

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