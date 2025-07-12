الصحة: خبير مصري عالمي يجري 6 جراحات دقيقة «مجانا» بمستشفى عيون دمنهور

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة للخبير المصري العالمي الدكتور طارق شعراوي أستاذ طب العيون بجامعة جنيف ورئيس الجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما، وذلك بمستشفى العيون بدمنهور، في محافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الدكتور طارق شعراوي تأتي ضمن برنامج الوزارة للكشف المبكر وعلاج مرض الجلوكوما، الذي يجري تنفيذا بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

من جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة، إن زيارة الدكتور طارق شعراوي، تضمنت مناظرة عدد من الحالات المرضية المعقدة التي تم تحديدها مسبقا قبل الزيارة، وإجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة، بالإضافة إلى الشق العلمي والتدريبي، لتبادل الخبرات وتنمية مهارات الفرق الطبية بالمحافظة.

الكشف الطبي على 30 مريضا

وأضاف الدكتور السيد عبدالجواد، أن الخبير الدولي وقع الكشف الطبي على 30 مريضا، كما أجرى 6 جراحات دقيقة، وجميعها بالمجان، وأنهى زيارته بعقد ورشة عمل وعدد من المحاضرات العلمية، بحضور 40 طبيبا، من أطباء العيون بالمديرية.