قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
27 شهيدًا و140 مصابًا من منتظري المساعدات في رفح
التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم
شاومينج يزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 وتعديل الدرجات.. والتعليم تنفي
نهائي مونديال الأندية.. موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان
قبل نهائي كأس العالم للأندية ...تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان
كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها في انتخابات الشيوخ
لطلاب الثانوية العامة 2025.. سجل الآن في اختبارات القدرات عبر هذا الرابط
أردوغان: اليوم فتحت صفحة جديدة لتركيا بعد نزع سلاح العمال الكردستاني
القائمة الوطنية تعقد اجتماعها الثالث استعدادا لانتخابات الشيوخ.. غدا
جرائم مستمرة.. سقوط 27 شهيدا و180 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات رفح
نتائج الفريق.. ماذا قال أحمد سليمان عن يانيك فيريرا ومستقبله مع الزمالك؟
موجات حر تاريخية تضرب روسيا وأوروبا وتحذيرات من مستقبل مناخي قاتم.. ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إغلاق منشأتين غير مرخصتين وضبط منتحلي صفة طبيب في الدقهلية

جانب من الاغلاق
جانب من الاغلاق
عبدالصمد ماهر

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، عبر الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وحماية المواطنين، نفذت الوزارة حملة رقابية في محافظة الدقهلية، أسفرت عن إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب.

يأتي ذلك بناءً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على تقديم خدمة طبية آمنه للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة العلاج الحر بالدقهلية، من خلال حملة مشتركة  مع وزارة الداخلية، وهيئة الدواء المصرية أغلقت مراكز “الوئام” للطب النفسي وعلاج الإدمان في بلقاس ميدان المحطة أمام موقف المنصورة، وعيادة الدكتور محمود حامد للطب النفسي بالمنصورة شارع بورسعيد غير مرخصتين ويعملان بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وتبين أن القائمين على إدارة المركزين يمارسان مهنة العلاج النفسي دون ترخيص، بالمخالفة للقانون رقم 198 لسنة 1956.

عدم وجود رخصة لـ تداول النفايات الطبية الخطرة

ومن جانبه أشار الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  الى أنه خلال المرور  تبين عدم وجود رخصة لتداول النفايات الطبية الخطرة، كما تم العثور على حقن وأدوية مجهولة المصدر بالمركزين، بالإضافة إلى أدوية جدول ثاني "مخدرة"،  ومؤثرة على الحالة النفسية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بمراكز الوئام للطب النفسي، مشيراً إلى قيام المركزين بعمل إعلانات دعائية مضللة توهم المرضى بوجود استشاريون في الطب النفسي.

وأكد "مدكور"، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر وحجز المضبوطات، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها الرقابية الحازمة على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة لمكافحة الممارسات غير القانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وزارة الصحة والسكان حماية المواطنين إغلاق منشأتين طبيتين صفة طبيب وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

تنسيق الجامعات 2025

رسميا.. إتاحة موقع تنسيق الجامعات لدفعة 2025 من طلاب الثانوية العامة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

أحمد عبد القادر

إبراهيم عبد الجواد يكشف مصير أحمد عبد القادر

سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

مقدار ما تدرك به المرأة الصلاة بعد انقطاع الحيض.. دار الإفتاء توضح

وكيل الأزهر

بالدقة والشفافية.. بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غدا

الإفتاء

أمين الإفتاء: "يحكم ما يريد بعزته كأننا صلينا ألف ركعة" لم ترد في كتب السنن

بالصور

مسار تقشفي رغم الأرباح.. فولفو تقرر الاستغناء عن 15% من العاملين

فولفو
فولفو
فولفو

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

انفجار الإيرباجز فجأة في سيارة تويوتا كورولا يعرض ركابها لخطر الموت

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

معاها سواق ووظيفة هدية.. شاهد سيارة فاخرة بسعر خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

محمد رمضان

رقص فوق العربية.. نجوم الفن والرياضة بحفل محمد رمضان بالعلمين|فيديو

سلوى عثمان

تحمل أسمها.. سلوى عثمان تشارك الرابر كوك قي أغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد