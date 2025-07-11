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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الصحة تنظم المؤتمر العلمي الأول للقساطر المخية بمستشفى العلمين النموذجي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر العلمي الأول للقساطر المخية، بمستشفى العلمين النموذجي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، في مدينة العلمين بمحافظة مطروح، وذلك ضمن برنامج من الفعاليات العلمية التي تستضيفها المستشفى خلال «صيف 2025».

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، واللواء علاء يوسف رئيس مجلس مدينة العلمين، وعدد من قيادات وأطباء وزارة الصحة، ونخبة من الأساتذة الجامعات واستشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر يأتي كأول الأنشطة العلمية لصيف 2025، مسلطا الضوء على الطفرات التي يشهدها هذا التخصص الدقيق بالمستشفى، كما يعد منصة علمية هامة لتبادل الخبرات والمعارف بين أطباء هذا التخصص الدقيق.

ومن جانبها قالت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن المؤتمر شهد إلقاء الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم في تخصص جراحة المخ والأعصاب والقساطر المخية، مؤكدة حرص الأمانة على تدريب كوادرها الطبية وتقديم أفضل البرامج والأنشطة التعليمية لتحقيق الاستفادة القصوى.

عقد 7 مؤتمرات علمية في تخصصات مختلفة

وأوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير عام مستشفى العلمين التخصصي، أنه بالتزامن مع بدء العطلات الصيفية يستعد المستشفى لعقد 7 مؤتمرات علمية في تخصصات مختلفة، لرفع كفاءة الأطباء وثقل وتبادل الخبرات العملية وتقديم خدمات ذات جودة، مضيفا أن مؤتمر القساطر المخية شهد حضورا كثيفا من أطباء هذا التخصص من مختلف القطاعات الطبية.

وأفاد الدكتور أحمد بسيوني أستاذ القسطرة المخية بطب عين شمس ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفى، أن الوحدة منذ تأسيسها قبل عام حققت نجاحات ملموسة حيث تم التعامل مع أكثر من 150 حالة سكتة دماغية، كما تم استخدام مذيبات الجلطات بنجاح في 7 حالات، بتقنية تسمى «النافذة الذهبية» بإلإضافة إلى اجراء 67 قسطرة تداخلية شملت توسيع الشرايين المخية والسباتية، وعلاج التمددات الشريانية، والناسور الشرياني الوريدي، والقساطر التشخيصية الدقيقة.

وزارة الصحة والسكان المؤتمر العلمي القسطرة المخية صيف 2025 وزارة الصحة

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