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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتابع مستجدات العمل بمنظومة خدمات نقل الدم القومية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة مستجدات آليات العمل بمنظومة خدمات نقل الدم القومية، والتوسع في خدماتها والمستلزمات الطبية الخاصة بإجراءات نقل الدم، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على إنجازات العمل والأنشطة الخاصة بخدمات نقل الدم بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة الماضية، واستمع إلى التحديات التي تواجه المنظومة، وعلى الفور وجه بتذليلها وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان انتظامها واستدامتها، كما اطلع الوزير على مستجدات أعمال مجلس مراقبة الدم.

التنسيق المستمر بين جميع نقل الدم 

وأضاف أن الوزير اطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي للدم بجميع فصائله داخل مراكز الدم على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع نقل الدم المراكز العامة والخاصة لتحقيق التوازن والتكامل.

كما وجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم، وأيضًا تكثيف الأنشطة التوعوية التي تحث على التبرع بالدم بين المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتورة فاتن مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة، والدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم.

وزير الصحة مجلس الوزراء المستلزمات الطبية خدمات نقل الدم إجراءات نقل الدم مدينة العلمين

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