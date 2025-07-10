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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تُطلق تطويرًا شاملًا للخط الساخن «105» للتيسير على المواطنين وسرعة الاستجابة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق تطوير تجريبي شامل للخط الساخن الموحد (105)، ليكون منصة مركزية لتقديم جميع خدمات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتوحيد قنوات التواصل لضمان استجابة سريعة وآمنة لطلبات وشكاوى المواطنين، ولتفادي أي تحديات قد تواجه سهولة التواصل للحصول على الخدمات الصحية.

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن (105) يُعد ركيزة أساسية لتسهيل التواصل مع المواطنين، حيث يشمل خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، مثل توفير أسرة الحروق، الحضانات، أكياس الدم ومشتقاته، وخدمات مبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية، إلى جانب استقبال الشكاوى، ويعمل الخط مجانًا على مدار 24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع.


‎يغطي الخط خدمات مشروع إنهاء قوائم الانتظار، الذي يستهدف 11 تخصصًا طبيًا تشمل القساطر القلبية، جراحات المخ والأعصاب، زراعة الكبد والكلى، وغيرها، ومتوفرة من 9 صباحًا إلى 6 مساءً، كما يشمل خدمات المجالس الطبية المتخصصة، مثل العلاج على نفقة الدولة، الأجهزة السمعية، وكارت الخدمات المتكاملة، من السبت إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 4 مساءً.

خدمات مبادرات “100 مليون صحة”

‎ويوفر الخط خدمات مبادرات “100 مليون صحة”، بما في ذلك فحوصات المقبلين على الزواج، خدمات اللاجئين والأجانب، و”اسأل الصحة”، بالإضافة إلى خدمات الوقاية والتطعيمات، مكافحة التدخين، واستفسارات “فاكسيرا” عن اللقاحات، كما يدعم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتنمية الأسرة، والاستفسارات حول وسائل منع الحمل والصحة الإنجابية، من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 5 مساءً.

‎وقال “عبد الغفار” إن الخط يشمل خدمات الإدارة العامة لخدمة المواطنين، التي تستقبل مكالمات طالبي الخدمة، والرد على استفساراتهم، وتوجههم إلى الجهات المختصة، والاستجابة لشكاواهم ومطالبهم على مدار 24 ساعة يوميًا.

كما يتيح الخط خدمات تراخيص المنشآت العلاجية الخاصة، حيث يمكن للمواطنين الاستفسار عن المستندات المطلوبة لترخيص المنشآت غير الحكومية، واستفسارات العاملين بالقطاع الصحي عن قرارات التكليف ومواعيد التظلمات، من 9 صباحًا إلى 9 مساءً يوميًا.

‎وأكد “عبد الغفار” أن توحيد الخدمات عبر خط ساخن موحد  هو جزء من حوكمة المنظومة الصحية بما يعزز كفاءة النظام الصحي، ويضمن سرعة الاستجابة، ويقلل الارتباك الناتج عن تعدد قنوات التواصل، كما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية، تعزيز الثقة بين المواطن والنظام الصحي، وتحقيق رؤية مصر 2030 للرعاية الصحية الشاملة.

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة 105 شكاوى المواطنين الخط الساخن

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