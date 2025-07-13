غلق أكاديمية تمريض بدون ترخيص.. ومحاضر لمخالفات في بني سويف

بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،على حملة للجنة حماية المستهلك، ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك،استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة والأكاديميات المهنية بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية والتراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وخلال الحملة، تم المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، ، حيث تم ضبط أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص وتحرر محضر غلق بسبب تدريس محتوى علمي واستخدام أجهزة تدريب واستخراج شهادات بالمخالفة للقانون ، بجانب المرور على المخابز البلدية ومحلات تصنيع اللحوم ، أسفرت عن تحرير محاضر شملت : توقف عن مزاولة النشاط ، نقص وزن الرغيف ، وجود شهادة صحية منتهية ، منتجات ومخلفات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن هياكل وبسطرمة منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى قيام فرع حماية المستهلك بتحرير 4 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

كما تضمنت الجولة تفقد بعض المحلات وفروع السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والتزام المنشآت بعرض المنتجات بأسعار مناسبة، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع بما يخدم مصلحة المواطنين، حيث أكد السكرتير العام المساعد استمرار الحملات الرقابية بتوجيهات من محافظ بني سويف لضمان التزام كافة القطاعات التجارية والتموينية والصحية بالاشتراطات القانونية

جاء ذلك بحضور : علي يوسف رئيس المدينة ،عزة بسيوني _مدير تموين البندر،أحمد دهشان مدير جهاز حماية المستهلك ببني سويف ،د. أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية وباقي أعضاء اللجنة من نقابة التمريض والطب البيطري



