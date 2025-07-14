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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في البرنامج التدريبي للعاملين بالتربية والتعليم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في البرنامح التدريبي للعاملين بقطاع التعليم، والذي يتم تنفيذه  في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 ويستهدف تدريب أكثر من 550 متدرباً من 13 مديرية خدمية وبعض إدارات من ديوان عام المحافظة، وذلك ضمن خطة التطوير المؤسسي داخل كافة قطاعات الدولة وتنمية ورفع المهارات والقدرات الرقمية للكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مختلف مجالات العمل الإداري والفني.

وتابع المحافظ جانباً من فعاليات البرنامج ،الذي يعقد بمركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التعليم ، ويستهدف تنفيذ حزمة من البرامج للنهوض بالمستوى الأكاديمي والمهني للعاملين في مجال التعليم والتي تشمل العديد من المحاور والموضوعات منها :الذكاء الاصطناعي ، التخطيط الاستراتيجي، الأمن السيبراني ، التميز التشغيلي وسلوكيات العمل ، الشمول المالي وريادة الأعمال، والتميز الرقمي

وتبادل المحافظ الحوار مع المتدربين من المعلمين والإداريين العاملين بالقطاع،وناقشهم في موضوعات التدريب والعوائد  المرجوة منهم، وحثهم على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من التدريب الذي ينعكس  بالإيجاب على منظومة التعليم ويساعدهم بشكل كبير في أداء مهامهم الوظيفية والمهنية باستخدام أساليب عصرية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتستثمر ثورة المعلومات والاتصالات ، بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء فضلا عن توفير الجهد والوقت  اللازمين لأداء تلك المهام

وعلى هامش الزيارة حرص المحافظ على تفقد بعض الأنشطة التي يقدمها مركز التطوير التكنولوجي، والتقى عددا من الطلاب الملتحقين بإحدى الدورات والبرامج التدريبية التي يوفرها المركز ، وتبادل أطراف الحديث معهم ،واستمع لآرائهم وتقييمهم عن مستوى الخدمة التي يقدمها المركز في هذا الجانب ، مؤكدا أهمية  أهداف وفوائد الدورات التدريبية للطلاب في تطوير قدراتهم وزيادة معارفهم واكتساب مهارات التخطيط للمستقبل

من جهتها، أضافت وكيل الوزارة أنه يتم "حاليا" التدريب على محور التميز الرقمي ويستهدف البرنامج التدريبي تأهيل  120 متدربا  على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى يوم السبت الماضي " 40 متدربا بكل مرحلة "حيث تم تجهيز  قاعتين على مدار 5  أيام  لكل مرحلة، ويتم التدريب بالتعاون بين إدارة التدريب بالمديرية ومركز التطوير التكنولوجي وبالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والمكتب الفني بديوان عام المحافظة  

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من : السيد "بلال حبش " نائب  المحافظ ،الأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ علي يوسف رئيس المدينة ،الأستاذ محمد بدر وكيل المديرية ،الأستاذة غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية  ، الأستاذ أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة، الدكتور محمد طه منسق التدريب وعضو المكتب الفني بديوان عام المحافظة  ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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