قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولي منذ وقف الحرب مع إسرائيل.. انفجارات غامضة تهز إيران
استهداف مباشر شرق غزة.. صاروخ مضاد للدروع يوقع قتلى وجرحى في جيش الاحتلال
رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تنفيذ الحواجز البحرية وحماية الشواطئ بالإسكندرية
إبراهيم عادل يعطل انتقال زلاكة لـ نادي الزمالك.. خاص
مصطفى يونس ينتقد طريقة رحيل معلول وصفقة حمدي فتحي.. خاص
مذيع القاهرة الإخبارية يدخل في نوبة بكاء أثناء محاورته ابنة مراسل القناة في غزة
رئيس الوزراء يشهد دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية
غارات إسرائيلية تستهدف المدنيين في حي التفاح ومناطق متفرقة بغزة.. تفاصيل
قناة السويس تفتح آفاق التعاون مع كوت ديفوار في مجال تطوير الموانئ والتدريب البحري
رئيس الوزراء : الدولة تنفذ منظومة لحماية شواطئ الإسكندرية
مصطفى يونس لـ صدى البلد عن أزمة عروض وسام أبو علي: داين تدان
إعلام عبري: طائرات إسرائيلية استهدفت دبابات سورية تجاوزت الحدود المرسومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب برنامج علوم الفضاء والملاحة بجامعة بني سويف الأهلية في زيارة علمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية نظّم برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة زيارة علمية تدريبية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك تحت إشراف الدكتورة رشا محمد توفيق نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، وبحضور الدكتور محمد مراد، المدير الأكاديمي للبرنامج، والدكتور نورالدين سالم المرشد الأكاديمي للبرنامج.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن هذه الزيارات الميدانية تُعد أحد أهم الأدوات لتأهيل الطلاب لسوق العمل، خاصة في التخصصات الحيوية والدقيقة مثل الفضاء والملاحة والأرصاد الجوية. وأن أحد اهم المناهج التي تتبعها إدارة الجامعة هو ربط الجانب النظري بالعملي لمواكبة المستجدات في سوق العمل.

واستهل الوفد الطلابي جولته بزيارة معامل الهيئة وقاعاتها البحثية ومراكز الأبحاث، حيث تعرّف الطلاب على الإمكانيات العملية والتقنية الحديثة في الهيئة. وشملت الزيارة مركز التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، حيث اطلع الطلاب على طرق الرصد الجوي وتحليل العوامل المناخية وآليات توقيعها على الخرائط باستخدام الخوارزميات المتقدمة.

كما شملت الجولة زيارة معمل الحاسب الآلي، والاطلاع على كيفية التعامل مع البيانات الواردة، إضافة إلى معمل الـ “Super Computer” المسؤول عن حفظ قواعد بيانات الهيئة، والتدريب على تحليل خرائط الطيران والرصدات الجوية باستخدام الأقمار الصناعية الأوروبية EMUT SAT. واختُتمت الزيارة بجولة في معمل الرادار الحديث ومعامل الأبحاث، ثم زيارة متحف الهيئة الذي يحوي معدات وكتبًا ومخطوطات نادرة في مجال الأرصاد الجوية.

وجدير بالذكر، أن برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة يُعد من البرامج المتخصصة والوحيدة على مستوى الجامعات الأهلية ، التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجالات الفضاء، الملاحة الجوية، والأرصاد، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

بني سويف جامعة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

حديقة الحيوان

بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

زين الدين بلعيد

هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري

تيسير فهمي

تيسير فهمي: تعرضت للنصب من منتحلة شخصية شادية عبد الحميد.. خاص

ترشيحاتنا

الاسكواش

الأولمبية تهنئ الإسكواش على نتائجه الأوروبية.. وإدريس يشيد باللاعبين واللاعبات

تشيلسي

ماريسكا يشيد بنجم تشيلسي.. ويؤكد: مونديال الأندية مثل أبطال أوروبا

كأس العالم للأندية

تمريرات ذهبية.. قائمة أفضل صانعي الأهداف في كأس العالم للأندية

بالصور

أحمد عزمي: شخصيتي فى “حرب الجبالي” تحمل رسالة مهمة.. ومغامرتى مع ركوب الموتوسيكل الأصعب خلال التصوير.. حوار

أحمد عزمي
أحمد عزمي
أحمد عزمي

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد