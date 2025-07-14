طلاب برنامج علوم الفضاء والملاحة بجامعة بني سويف الأهلية في زيارة علمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية نظّم برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة زيارة علمية تدريبية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك تحت إشراف الدكتورة رشا محمد توفيق نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، وبحضور الدكتور محمد مراد، المدير الأكاديمي للبرنامج، والدكتور نورالدين سالم المرشد الأكاديمي للبرنامج.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن هذه الزيارات الميدانية تُعد أحد أهم الأدوات لتأهيل الطلاب لسوق العمل، خاصة في التخصصات الحيوية والدقيقة مثل الفضاء والملاحة والأرصاد الجوية. وأن أحد اهم المناهج التي تتبعها إدارة الجامعة هو ربط الجانب النظري بالعملي لمواكبة المستجدات في سوق العمل.

واستهل الوفد الطلابي جولته بزيارة معامل الهيئة وقاعاتها البحثية ومراكز الأبحاث، حيث تعرّف الطلاب على الإمكانيات العملية والتقنية الحديثة في الهيئة. وشملت الزيارة مركز التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، حيث اطلع الطلاب على طرق الرصد الجوي وتحليل العوامل المناخية وآليات توقيعها على الخرائط باستخدام الخوارزميات المتقدمة.

كما شملت الجولة زيارة معمل الحاسب الآلي، والاطلاع على كيفية التعامل مع البيانات الواردة، إضافة إلى معمل الـ “Super Computer” المسؤول عن حفظ قواعد بيانات الهيئة، والتدريب على تحليل خرائط الطيران والرصدات الجوية باستخدام الأقمار الصناعية الأوروبية EMUT SAT. واختُتمت الزيارة بجولة في معمل الرادار الحديث ومعامل الأبحاث، ثم زيارة متحف الهيئة الذي يحوي معدات وكتبًا ومخطوطات نادرة في مجال الأرصاد الجوية.

وجدير بالذكر، أن برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة يُعد من البرامج المتخصصة والوحيدة على مستوى الجامعات الأهلية ، التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجالات الفضاء، الملاحة الجوية، والأرصاد، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.