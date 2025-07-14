أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد سير العمل في البرنامج التدريبي بالتعليم ويقرر دعما عاجلا لصاحب محل أحذية

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في البرنامج التدريبي للعاملين بالتربية والتعليم

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في البرنامح التدريبي للعاملين بقطاع التعليم، والذي يتم تنفيذه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف تدريب أكثر من 550 متدرباً من 13 مديرية خدمية وبعض إدارات من ديوان عام المحافظة، وذلك ضمن خطة التطوير المؤسسي داخل كافة قطاعات الدولة وتنمية ورفع المهارات والقدرات الرقمية للكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مختلف مجالات العمل الإداري والفني.

محافظ بني سويف: دعم عاجل لصاحب محل أحذية تضرر من حريق بسبب ماس كهربائي

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا من إدارة خدمة المواطنين، عرضته مها حميدة مديرة الإدارة، بشأن المواطن صاحب محل الأحذية الذي تعرض محله للاحتراق الكامل يوم السبت الماضي نتيجة ماس كهربائي، بحسب إفادة المواطن.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بسرعة فحص الشكاوى والاستجابة الفورية للحالات الطارئة، قامت الإدارة بمعاينة الحالة على الطبيعة، حيث تبين صحة الواقعة وتضرر المواطن بالكامل من الحريق، مع تقدمه بطلب مساعدة مالية لتجاوز آثار الخسائر التي لحقت به.

ووجه محافظ بني سويف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة نكبة عاجلة للمواطن لمساعدته في تخطي الأزمة، وكلف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة إمكانية تقديم دعم مالي أو قرض ميسر لمساعدة المواطن في إعادة تشغيل مشروعه من جديد لضمان مصدر دخل مستدام له ولأسرته.

محاضر لمخالفات بالمخابز والتحفظ على لحوم وسلع فاسدة ببني سويف

تلقي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقريرا من التموين،بشأن نتائج وجهود "حملة اليوم الواحد"التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية على المخابز البلدية والأنشطة التجارية لمتابعةسير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين

وتبين من التقرير،الذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن ،أن تم "اليوم" تنظيم حملات على المخابز البلدية ببعض المراكز ، أسفرت عن تحرير 43 محضر ، حيث تم تحرير 17 محضرا بمركز ببا ( 8 محاضر نقص وزن ، 3 إنتاج خبز غير مطابق ، 2 عدم نظافة ، 2 محضر عدم وضع قوائم للتشغيل ، ومحضر لعدم إعطاء بون ، ومح