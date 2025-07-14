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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محاضر لمخالفات بالمخابز والتحفظ على لحوم وسلع فاسدة ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف



تلقي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقريرا من  التموين،بشأن نتائج وجهود "حملة اليوم الواحد"التي نفذتها أجهزة  وإدارات المديرية على المخابز البلدية والأنشطة التجارية  لمتابعةسير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين

وتبين من التقرير،الذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن  ،أن تم "اليوم" تنظيم حملات على المخابز البلدية  ببعض  المراكز  ، أسفرت عن تحرير 43 محضر ، حيث تم تحرير 17 محضرا بمركز  ببا ( 8 محاضر نقص وزن ، 3 إنتاج خبز غير مطابق ، 2 عدم نظافة ، 2 محضر عدم وضع قوائم للتشغيل ، ومحضر لعدم إعطاء بون ، ومحضر للتصرف في جزء من الحصة ) ، بجانب تحرير 10 محاضر لمخابز بمركز بني سويف ( 2 محضر لإنتاج خبز غير مطابق ، محضر نقص وزن ، و3 محاضر للتصرف في جزء من الحصة ، محضرين للتوقف ، و2 محضر لعدم إعطاء بون ) و16محضرا بمركز ناصر ( 7 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق، 4 محاضر عدم وجود قائمة تشغيل، 3 محاضر لتدني أدوات العجين، 2محضر لعدم وجود ميزان حساس، وسجل التفتيش)

هذا بالإضافة إلى توجيه حملة بمركز الواسطى على المحلات والأنشطة التجارية ،أسفرت  عن تحرير محضر لضبط 220 كجم  لحوم ودواجن فير صالحة للاستهلاك الآدمي ، ومحضر لضبط 50 كجم  من الأزر مجهول المصدر بدون فواتير ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

من جهته أكد المحافظ استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ومواجهة أية محاولات للتلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين

بني سويف تموين بني سويف محافظ بني سويف

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