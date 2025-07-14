النجاح من 60%.. فنون تطبيقية بني سويف تكشف معايير الالتحاق بها

قال الدكتور ضياء الدين مصطفى عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف إن الكلية بدأت اليوم عمليات اختبارات الطلاب، وتم اختبار نحو 26 طالبا، وأن الأيام المقبلة ستشهد تزايدا في الأعداد.

كلية الفنون التطبيقية

وأضاف عميد كلية الفنون التطبيقية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن أهم الأمور التي يجب أن يستعد بها الطالب لاختبارات القدرات أن يكون لديه جزء مهاري وجزء فني، وحال وجود فرصة للحصول على دورات لتنمية تلك المهارات ستكون مفيده بالنسبة إليه.

وأوضح أن نسبة النجاح من 60%، مما يتطلب إجابات صحيحة، وبالطبع يرتبط الأمر بوجود تدريبات وممارسات كثيرة، حتى لا يتفاجأ الطالب بأي أسئلة.

وأشار إلى أن الامتحان الذي يؤديه الطلاب يكون متغير يوما عن الآخر، ولكن الأمر يتطلب أن يكون لدى الطالب أمور فنية في البداية مما يسهل عليه.