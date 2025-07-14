هل يحق التقدم لاختبارات القدرات مرة ثانية؟.. عميد فنون جميلة حلوان يجيب

قال الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان إن الطالب الذي لم يوفق في اختبارات القدرات الخاصة بالالتحاق بالكلية أمامه العديد من المجالات الأخرى التي يستطيع أن يلتحق بها.



وأضاف عميد كلية الفنون الجميلة خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن الطالب لا يستطيع إعادة اختبار القدرات مرة أخرى، وأن القضية يتم النظر إليها لإعطاء فرصة أخرى الطالب في أحد المجالات الأخرى.

أوراق اختبار القدرات

ولفت إلى أن من يراجع أوراق اختبار القدرات للطالب نحو 6 أساتذة مؤهلهم العلمي ليس أقل من دكتوراة، ومن يراجع الأوراق 3 أساتذة، أي بإجمالي 9 أشخاص.

ولفت إلى أن الدكتور الذي يراجع السؤال الأول لا يراجع السؤال الثاني، فالطالب يخرج من الامتحان وهو حاصل على حقه.