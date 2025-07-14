من الكنترول.. سؤال يضمن لك النجاح في اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة

وجه الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الطالب إذا كان لديه ملكة الإبداع والاجتهاد؛ يمكنه الالتحاق بالكلية، وإن لم يستطع؛ فلا داعي لذلك، لأنه حتى بعد النجاح، ستكون المسألة في النهاية عدم التفوق.

اختبار القدرات

وأضاف عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن آلية القياس في اختبار القدرات ترتكز في سؤالين فقط، أحدهما بـ 60 درجة والآخر بـ 40 درجة، ويكون المطلوب هو تحقيق بعض النقاط، وإذا تم تحقيقها بالحد الأدنى؛ يتم القبول.

وأوضح أن السؤال الأول الفني بـ 60% يُطلب من الطالب الرسم بالقلم الرصاص، ويكون الهدف منه معرفة كيف يتعامل الطالب مع الأشخاص، وكيف يتعامل مع القريب والبعيد والأبعد بالنسبة للأشخاص، فضلا عن التعامل مع تركيبة الأشخاص وحركتهم، وكيف يتعامل مع الظل والنور والتكوين ذاته في اللوحة.

وأوضح أن السؤال الثاني يتم من خلاله استخدام الألوان، ولا يشترط أنواعا معينة، ويبدأ الطالب في وضع كلمة معينة تعبر عن الموضوع، ويبدأ عمل بوستر أو تصميم؛ لمعرفة حِسّ الطالب اللوني وتوزيع الفراغ.