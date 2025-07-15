محافظ بني سويف يشهد انطلاق فعاليات حملة " 100 يوم صحة"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بدء فعاليات حملة "100 يوم صحة"لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية "بالمجان" بمراكز ومدن المحافظة في إطار توجيهات وزارة الصحة، واستكمالاً لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لخدمات الحملة التي تقدمها العيادات المتنقلة بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف،في حضور الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان،الأستاذ علي يوسف رئيس المدينة،الدكتور أحمد أشرف صديق منسق عام المبادرات ،الدكتورة أسماء عبد الجواد مدير إدارة بني سويف الصحية ، الأستاذ فواز رجب نائب رئيس المدينة

واطمأن المحافظ على انتظام العمل بالفرقة الصحية وتوافر الخدمات ، وتابع جانباً من أعمال الكشف الطبي على بعض المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي، معربا عن تقديره للقائمين على الحملة،مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد ، لتحقيق أهداف الحملة التي تندرج تحت مظلة المبادرات المتعددة التي أطلقتها القيادة السياسية لتعزيز النظام الصحي للمواطنين، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة



وجه المحافظ بتقديم التيسيرات اللازمة وتكاتف الجهود لتسهيل اعمال الحملة على مستوى مراكز ومدن المحافظة،لاسيما وأن الحملة يتم من خلالها تقديم العديد من خدمات المبادرة الرئاسية مثل مبادرات : فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي للفئة العمرية من 40 سنة فأكثر ، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للفئة العمرية من 18 سنة لأكثر ، ومبادرة دعم صحة المرأة للسيدات من 18سنة فأكثر ، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين للحوامل ، ومبادرة رعاية كبار السن ، ومبادرة ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم إلى 28 يوما

من جهتها أوضحت وكيل وزارة الصحة أنه يتم تقديم خدمات المبادرات المجانية من خلال 121 فريق بالوحدات الصحية، حيث يتم تحريك عدد 28 فريق للعمل خارج الوحدات بالقرى لتسهيل الوصول للمواطنين وتتمركز بمحيط مساجد وكنائس القرى وجمعيات تنمية المجتمع المحلي والأسواق والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، علاوة على توجيه الفرق المتحركة للوحدات الصحيه التي لايوجد بها مبادرات.

وكذلك القرى التي لايتوافر بها وحدات صحية وعزب القرى، بخلاف توجيه فرق متنقلة للعمل داخل المصالح والهيئات الحكومية، وذلك بالتوازي مع توجيه 7 فرق متنقلة بسيارات داخل بندر بني سويف.

كما تتضمن المبادرة تقديم خدمات القطاع العلاجي ، حيث يتم عمل حصر بكافة الخدمات المقدمة داخل مستشفيات المحافظة والتي تتضمن خدمات ( الأشعة والتحاليل، العلاج الطبيعي ، الأسنان، العلاج الكيمياوي والإشعاعي ، صرف أكياس الدم ومُشتقاته وخدمات العيادات الخارجية وصرف العلاج من صيدليات المستشفيات ....) بجانب تقديم خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والقطاع الوقائي وصحة البيئة.