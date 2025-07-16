غلق أكاديمية غير مرخصة ومحاضر لمخالفات تموينية في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،على حملة للجنة حماية المستهلك، ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك،استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة والأكاديميات المهنية بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية والتراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وخلال الحملة، تم المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، ، حيث تم ضبط أكاديمية تقدم كورسات و برامج ودورات تدريبية" بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات ، بجانب تحرير بعض محاضر لمخالفات بمحلات وأنشطة تجارية خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار

جاء ذلك بحضور : فواز رجب نائب رئيس المدينة ،د. أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، أحمد دهشان مدير جهاز حماية المستهلك ببني سويف ومسؤولو التموين وباقي أعضاء اللجنة