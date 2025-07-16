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بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تطوير قسم رعاية الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بنى سويف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تطوير قسم رعاية الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بنى سويف

رئيس جامعة بني سويف ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة
رئيس جامعة بني سويف ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة
بني سويف : محمد عبدالحليم

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعمال تطوير وتوسعة قسم رعاية الحالات الحرجة والبرمجيات وغرفة تحضير أدوية الرعاية وإنشاء قسم النفسية بتكلفة 6 مليون جنيه .

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة بني سويف، و بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف ، و الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة السابق،  والدكتور هاني حامد وكيل كلية الطب البشري والدكتور محمد سيد مدير الرعاية الحرجة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة سماح جاد وكيل وزرارة الصحة ببني سويف، وسط حضور كبير من أعضاء رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وأكد رئيس الجامعة، أن التطوير والتوسعات الجديدة في قسم الحالات الحرجة شمل إضافة 17 سرير رعاية جديد ليصبح إجمالي عدد الآسرة 34 سرير منهم 3 آسرة لحالات العزل الصحي، كما ضم قسم النفسية الجديدة 15 سرير، لافتاً إلى أن هذه التوسعات  تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية الطبية المقدَّمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الزيادة المستمرة في عدد المترددين على المستشفى وتنوع احتياجاتهم العلاجية، يؤكد أهمية تطوير البنية التحتية وتحديث التجهيزات الطبية بشكل دائم ومستمر لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة، فضلاً عن المساهمة في التدريب العملي لطلاب كلية الطب، مما يرفع من مستوى التعليم الطبي ويربطه باحتياجات المجتمع.

وأضاف أن الافتتاحات تأتي في إطار حرص الجامعة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمحافظة بنى سويف بصفة خاصة وقطاع الصعيد بصفة عامة، وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري، مؤكدا أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الجامعة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن.

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